Gaziantep Hayvanat Bahçesi önünde ‘kapatılsın’ eylemi

Gaziantep’te ‘Hayvan Hapishaneleri Kapatılsın Platformu’, hayvanat bahçesi önünde toplanarak kapatılmasını istedi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi önünde ‘kapatılsın’ eylemi

Hayvanların esareti üzerinden çıkar elde eden bu ticarethanelerin halen açık olması ve teşvik edilmesinin yanlış olduğunu ve koşulları ne olursa olursun hayvanlar için bu merkezlerin esir kampları olduğunu dile getiren bir grup, ellerinde pankart ve dövizlerle toplanarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin kapatılması talebinde bulundu. Grup adına açıklama yapan Efsun Yıldız, hayvanların kendi doğal ortamlarında olmaları gerektiğini ve onların bir yerde para karşılığı sergilenmemesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi:

“6 Şubat Maraş merkezli depremler sonrası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde hayvan hakları savunucuları olarak yaptığımız incelemeler ardından, burada yaşanan hak ihlallerini ve sistematik şiddeti kamuoyuyla paylaşmıştık. Hayvanların esareti üzerinden çıkar elde eden bu ticarethanelerin halen açık olması ve teşvik edilmesi; 21'inci yüzyılda devam eden bir kölelik gerçeğidir, utanç vericidir. Bizler, adına hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı denen, koşulları ne olursa olsun hayvanlar için esir kampları olan bu yerlerin acilen kapatılarak rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmesi talebimizi bir kez daha haykırıyoruz.”

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(Kaynak: DHA)

(Kaynak: DHA)

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