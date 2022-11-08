Gaziantep İslahiye’de icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep İl, İslahiye İlçe, DERVİŞPAŞA Mahalle/Köy, 402 Ada, 48 Parsel, 20 No.lu Bağımsız Bölüm Gaziantep ili İslahiye İlçesi Derviş paşa mahallesi 402 ada 48 parsel zemin 20 no.lu tam hisse dükkan vasıflı taşınmaz olup ana taşınmaz üzerinde bodrum kat zemin kat ve 4 normal kattan oluşan 6 katlı betonerme yapı olup dükkanın köşe başında olduğu dükkan tek bölümden oluştuğu, brüt inşaat alanı yaklaşık 40 metre içi dışı sıvalı boyalı dış cephesi demir doğrama yapı yaklaşık 25-30 yıllık eksiklik ve yıpranma payı%30 olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

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