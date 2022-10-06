Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, GÜVENEVLER Mahalle/Köy, Yazı Mevkii, 3140 Ada, 6 Parsel, 1. kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Yerinde yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde 3/B yapı sınıfında betonarme karkas sistemde zemin + 5normal katlı olarak inşa edilmiş olduğu görülmüştür.Söz konusu yer tapu kayıtlarına göre 1. katta yer alan dairedir. Bu meskenbrüt 290 m² net 225 m²inşaat alanlıdır. 4 oda 1 salondan oluşmaktadır. Daire içi bakımlıdır. Isınma bireysel kombi ile sağlanmaktadır. Pencereler pvc den imal edilmiştir. Duvarlarda yer yer duvar kağıdı yer yer boya uygulanmıştır. Bina yaklaşık 12 yıllıktır. Daire banyo wc leri seramik kaplıdır. Oda tabanları parke yapılmıştır. Mutfak dolapları takılıdır. Oda içlerinde asma tavan uygulaması yapılmıştır. Bina girişi batı cepheden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Bina ana giriş kapısı demir doğrama olarak imal edilmiştir.

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