﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 119 Ada, 1 Parsel, AĞAÇLI Mahalle/Köy, Kozlubağ Mevkii, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bodrum kat+zemin kat+1 normal kattan oluşmaktadır. Taşınmaz şehrin yeni gelişen bölgesinde bulunmaktadır. Ana gayrimenkul üzerinde 35 adet 3 katlı mesken vardır. Her bağımsız bölüm girişi müstakildir. 3/A yapı sınıfında betonarme karkastır. Taşınmazın dış cephesi normal dış cephe boyalıdır.
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