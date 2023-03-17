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Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Gaziantep Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, 384 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:14
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Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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