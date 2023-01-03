Gaziantep Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.