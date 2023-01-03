Gaziantep Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

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