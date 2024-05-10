İMDER ve İSDER KOMATEK 2024 Fuarı’nda Yenilikçi Ürünlerini Sergileyecek

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İMDER ve İSDER KOMATEK 2024 Fuarı’nda Yenilikçi Ürünlerini Sergileyecek
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) KOMATEK 2024 Fuarı’nın lansman toplantısında fuarda sergilenecek ürünler ve gelecek hedeflerini paylaştılar.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İş Makinaları Sanayicileri ve Distribütörleri Derneği (İSDER), KOMATEK 2024 Fuarı’nda sektörün en yeni ürünlerini ve gelecek vizyonlarını tanıttılar. İstanbul’da gerçekleşecek olan fuar, yeşil dönüşümün iş makinaları satışları üzerindeki olumlu etkisini vurgulayacak.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, İstanbul Fuar Merkezi’nde 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarın, sektördeki artan talepler ve yeşil dönüşüm çabalarının bir yansıması olarak rekor katılım beklediklerini ifade etti. Akgün, 2022’de 12 bin adet olan satışların 2023’te 15 bin adede yükseldiğini, bu yılın ilk çeyreğinde ise 3 bin 336 adet makine satışı gerçekleştiğini belirtti. İhracat rakamlarının da 2,26 milyar dolara ulaştığını ve sektörün ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karataş ise, fuarın sektörün genel durumunu ve güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı sunacağını söyledi. Karataş, fuarın yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve 5 bin yabancı misafiri ağırlamasını beklediklerini, bu etkinliğin sektörün en büyük fuarı olma özelliğini koruduğunu ve katılımcılara hedef kitleye ulaşma imkanı sağladığını ifade etti.

KOMATEK 2024 Fuarı, İMDER ve İSDER’in ana destekçiliğinde, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Fuar, 300’ün üzerinde firmanın katılımıyla Avrasya’nın en büyük iş makineleri fuarı olma özelliğini taşıyor. Çin, Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Kore, İngiltere, İspanya gibi ülkelerden 200’ün üzerinde yabancı firmanın yanı sıra yerli firmaların da katılımıyla sektörün uluslararası alandaki gücünü sergileyecek. İMDER’in uluslararası kardeş dernekleri arasında yer alan CCMA (Çin), UNACEA (İtalya), ANMOPYC (İspanya) gibi önemli dernekler de fuarın çözüm ortakları arasında bulunuyor.

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