Oyun dünyasındaki RTS nedir?

RTS (Gerçek Zamanlı Strateji-Real Time Strategy) oyuncuların birbirlerinin sırasını beklemeden devamlı olarak karşılıklı oynamaya devam ettikleri bir bilgisayar oyun türüdür.

Bu türde, verilen emirler ve oynanan hamleler gerçek zamanlı olarak hesaplanmaktadır ve Tur Tabanlı Strateji (TBS) oyunlarından farklı olarak, hamle yapılınca karşı tarafın hamlesi beklenmeyecektir.

RTS’de devamlı olarak hesaplama ve hamle yapılır. RTS oyunlarında kaynak yönetimi, birimleri yükseltme ve düşmanları mağlup etme gibi stratejik unsurlar bulunmaktadır. Oyuncular, gerçek zamanlı olarak muhalif güçleri ezmek için geniş bir ordu veya imparatorluk kurarlar. Bu türün en eski örneği olarak kabul edilen oyunlardan biri Stonkers olsa da, “Real-time Strategy” terimi Dune II’yi pazarlama amacıyla türetilmiş olarak bilinir. Bir oyunun Gerçek Zamanlı Strateji sayılabilmesi için gerekli şart, strateji oyunu olması ve (süreli olarak da olsa) turların bulunmamasıdır. Oyun, yapılabiliyorsa durdurulmadığı sürece bir akış halinde ilerler.

Bazı RTS oyunlarında durdurup hamle yapmak mümkündür, ancak bu gerçek zamanlılığını bozmaz.

RTS oyunları, hızlı tempolu ve yoğun rekabetçi oyun fırsatı sunar. Oyuncular, birimleri inşa eder, savaş ilan eder ve gerçek zamanlı savaşlara katılım sağlar.

Grafikler RTS oyunlarında genellikle ikinci planda kalırken, oyunun odak noktası düşmanları yenme stratejisi olarak tanımlanır.

Bazı popüler RTS oyunları şu şekildedir:

-Age of Empires II: The Age of Kings: Ortaçağ krallıklarının kapsamlı listesinden seçim yaparak birimler inşa edebilir ve komşu krallıklara ceza yağdırabilirsiniz.

-StarCraft: Uzay temalı bir RTS oyunu olan StarCraft, birçok oyuncunun favorisidir.

-Dune II: RTS türünün öncülerinden biri olarak kabul edilen Dune II, strateji ve savaşın birleştiği bir oyundur.

Gerçek Zamanlı Strateji oyunları, stratejik düşünme yeteneğini test etmek isteyen oyuncular için idealdir. Hızlı kararlar almak, kaynakları etkili kullanmak ve düşmanları yenmek için stratejik bir zeka gerektirir.