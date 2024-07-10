Gaziantep Yunan yıldıza emanet

Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep Yunan yıldıza emanet

Gaziantep Futbol Kulübü, Florin Nita ile yollarını ayırdıktan sonra Yunan kaleci Georgios Athanasiadis ile anlaşma sağladı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Athanasiadis dışında bir diğer Yunan kaleciyle de ilgileniyor.

Athanasiadis'in Gaziantep'e transfer olmaya istekli olduğu ancak maaşında bir miktar artış talep ettiği ifade edildi.

Gaziantep FK yönetiminin teklifini artırması durumunda 31 yaşındaki Athanasiadis'in transferinin gerçekleşeceği belirtildi.

AEK Atina'dan ayrılmaya hazır olan Athanasiadis, mali açıdan daha cazip bir anlaşma bekliyor.

Kırmızı-Siyahlı takımın yeni sezon kadrosunda bir Yunan kalecinin yer alacağı kesin gibi görünüyor.

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