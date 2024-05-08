Gaziantep'de 30 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde! Borçlular kapıya dizildi

Gaziantep'in tanınmış iki firması iflasın pençesi altında. Her iki şirket de konkordota kararı aldı. Tam 30 yıldır piyasada olan şirket hakkındaki konkortado ilanı piyasada şok etkisi yarattı.

Gaziantep'te 1995 yılında kurulan halı sektörünün önde gelen şirketlerinden Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret şirketi yılda 4 milyon metrekare üzerinde halı üretimi kapasitesiyle bölgenin en bilinen firmaları arasında yer alıyor.

Güney Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin 2006 yılındaki raporunda ihracat alanında ilk 100 firma arasında gösterilen Karaca Tekstil'in başarılarıyla birlikte geniş bir ağa sahip. Dünya geneline de ihracat yapan firma için Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık konkordato süresi tanıdı. Firma bu sürede işleri düzelttirse, iflasın pençesinden kurtulabilecek.

ŞİRKETLERE 1 YIL SÜRE

Gaziantep'in yine köklü şirketlerinden Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi de iflasın soğuk nefesini hissediyor. Çünkü Vizyoner Tekstil içinde Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato ilan etti ve bir yıl süre verdi. Tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip şirket pamuk ve deri tabanlı halılardan akrilik ve shaggy halılara, duvardan duvara halıya kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. İhracat yaptığı ülkeler ise başta Amerika olmak üzere Romanya, Almanya geliyor. Tekstil firması bu üç ülkenin dışında da bir çok ülkeyle ihracat bağlantısı var. Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato süreci başlatıldı ve şirketlere 1 yıllık bir süre tanındı.