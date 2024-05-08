Abdulkadir Selvi Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Dr. Bahçeli tetikçi ve kimliksiz demişti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi sonrası Gezi davasının yeniden görülebileceği şeklinde bir ihtimal olduğunu yazmıştı. Bu sözlere üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, isim vermeden Selvi hakkında ifadeler kullanmıştı.

Bahçeli’nin grup toplantısında, isim vermeden hakkında ‘tetikçi ve kimliksiz’ ifadelerini kullandığı Selvi, bugünkü köşe yazısında Bahçeli'ye yanıt verdi. Selvi, "Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım" dedi.

"BEN KAVALA SEVDALISI DEĞİL, TÜRKİYE SEVDALISIYIM"

Selvi, yazısında, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden yazımdan alıntılar yaptı. Seviyeli bir dille eleştirilerde bulundu. Hakaret olmadığı sürece eleştirilerden yararlanırım. Ben farklı düşünüyorum, Bahçeli farklı düşünüyor. Önemli olan farklılıklarımızla birlikte konuşabilmemiz. Netice itibariyle hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, dünkü grup toplantısında Selvi’nin yazısına işaret ederek, “Emin olunuz, bunları kaleme alan şahıs doğrudan doğruya Osman Kavala serbest bırakılmalıdır dese en azından daha tutarlı ve omurgalı bir açıklama yapmış olurdu. Devletin üç unsuru vardır. İlki millet, ikincisi ülke, üçüncüsü de egemenliktir. Bunların dayanağı da hukuktur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Suç 'eski sistemde işlendi, yeni sistemde geçersizdir' demek, devleti ve milleti bilmeyen, bilse de hasıraltı eden tetikçilerin ve kimliksizlerin harcıdır" ifadelerini kullanmıştı.