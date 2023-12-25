Gaziantep’in kurtuluş gününe 14 milletvekilinden yalnızca biri katıldı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun102. Yılında, şehirde kutlama programları düzenlendi. Bu programlara Gaziantep’teki 14 vekil içinden yalnızca İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın katılması dikkat çekti.
25 Aralık Gaziantep’in işgalden kurtuluşunun 102. Yıldönümü münasebetiyle kutlama programları düzenlendi. Katılımcılar önce 15 Temmuz Demokrasİ Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı, daha sonra ise saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Programın devamında Yeşil Su Meydanı’nda bulunan Şehitler Anıtı’na çiçek bırakıldı.
14 MİLLETVEKİLİNİN YALNIZCA BİRİ KUTLAMALARA KATILDI
Gaziantep’in işgalden kurtulduğu günün yıldönümünde, kutlama programlarına yalnızca İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın katılması dikkat çekti.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Garnizon Komutanı Halil Şen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP eski Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, programlara katılırken diğer milletvekillerinin TBMM’de bütçe görüşmesinde oldukları iletildi.