﻿2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

Edinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde bulundu.
Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
(İHA)
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