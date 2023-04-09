﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Kilis D-58 karayolu Kapcağız mevkiinde seyreden Yunus Emre Tabu yönetimindeki otomobil, aynı seyirde devam eden Polis Memuru Habip Kılıç idaresindeki motosiklet ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

D-58 karayolunda meydana gelen kazada motosiklet ve otomobiller hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yunus Emre Tabu ve motosiklet sürücüsü Polis Memuru Habip Kılıç hayatını kaybetti.

Feci kazada, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesine, 1 kişi ise Gaziantep’teki hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yunus Emre Tabu ve Polis Memuru Habip Kılıç’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (İHA)