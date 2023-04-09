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Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’ten Kilis’e seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde ilerleyen bir başka otomobile ve motosiklete arkadan çarptı. Feci kazada Polis Memuru Habip Kılıç ve Yunus Emre Tabu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 02:02
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Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Kilis D-58 karayolu Kapcağız mevkiinde seyreden Yunus Emre Tabu yönetimindeki otomobil, aynı seyirde devam eden Polis Memuru Habip Kılıç idaresindeki motosiklet ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

D-58 karayolunda meydana gelen kazada motosiklet ve otomobiller hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yunus Emre Tabu ve motosiklet sürücüsü Polis Memuru Habip Kılıç hayatını kaybetti.

Feci kazada, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesine, 1 kişi ise Gaziantep’teki hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yunus Emre Tabu ve Polis Memuru Habip Kılıç’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (İHA)

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