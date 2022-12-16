6 yaşındaki Nihat'ı sokak köpeği parçaladı 

İHA'nın haberine göre, olay, 14 Aralık 2022 günü saat 16.00 sıralarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan eve dönmeye çalışan 6 yaşındaki Nihat Can Arslan'a sokak köpeği saldırdı. Nihat Can Arslan, köpek saldırısından sesleri duyan yakınlarının yardımıyla kurtarılırken, saldırı sonucunda kafa derisinin sağ tarafı soyuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan talihsiz çocuk sağlık ekipleri tarafından Gaziantep merkezdeki özel bir hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Soyulan kafa derisi ve deri damarları cerrahi müdahale ile tekrar yerine nakledilen ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Nihat Can, sabah saatlerinde normal odaya alındı. Nihat Can Arslan'ın hastanedeki tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

"ZOR KURTARDIK"

Küçük çocuğun son durumu ile ilgili bilgi veren özel hastanenin Plastik Rekonstruktıf ve Estetık Cerrahı Opr. Dr. Kağan Bekircan, "Hastamız sokak köpeği saldırısı sonucu saç derisinin yarısı kopuk şekilde geldi. Kopan saç derisi ise ayrı bir kapta soğuk uygulama ile getirildi. Hemen ameliyata alarak derideki damarları onardık ve kopan parçayı da tekrar naklederek dolaşımı sağladık. Şu anda da takiplerini yapıyoruz, enfeksiyon takipleri ve antibiyotik tedavileri de devam ediyor. Hastamıza psikiyatrik destek de sağlamaktayız" dedi.

Çocuğunu köpek saldırısından güçlükle kurtardığını söyleyen baba Erdal Arslan ise "Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık. Sonrasında da hemen hastaneye getirdik. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Çocuğum ölümden döndü ama durumu şu an için iyi diyorlar. Yaklaşık 4 saat ameliyatı sürdü. Tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Amca Erol Arslan ise "Köyde evlerimiz yakın olduğu için bağırma seslerini duyarak hemen yardıma koştuk. Güçlükle kurtardık. Sonrasında da köpeği etkisiz hale getirdik. Derisi ile birlikte çocuğu hastaneye getirdik. Köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Zor durumdayız. Yetkililerden de destek bekliyoruz. Çocuğumuzun bilinci yerinde değil, doğru düzgün konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor" diye konuştu.