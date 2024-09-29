Gaziantep'te 9 bin 850 kilo 2.9 Milyon TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz bir çalışma yürüttü. Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan üretildiği tespit edilince, bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 955 bin TL olan 9 bin 850 kilo sahte markalı deterjan ele geçirildi. M.D. isimli şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Balda sahteciliğe geçit yok: Muğla'da taklit ve tağşiş ürün denetimi