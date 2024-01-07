Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' alarmı

Kaynak: DHA
Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' alarmı
Gaziantep'de devlet hastanesinin acil servis girişine bırakılan valiz, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle paniğe yol açtı. Bomba şüphesi ile hastane boşaltılırken ulaşılan sahibi valizi yanlışlıkla oraya bırakıp unutup gittiğini söyledi.

Gaziantep'in Pirsultan Mahallesi'ndeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Acil servis girişinde bulunan valizi gören vatandaşlar, bomba şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı karantinaya alıp, acil servisteki vatandaşları dışarı çıkarttı.

VALİZİ UNUTUP GİTMİŞ

Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı çantaya müdahale etmeye hazırlanırken valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla bırakıp gittiğini söylerken, alarm durumu sona erdi. Acil servis vatandaşları tekrar hastaneye kabul etti.

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