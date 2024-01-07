Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' alarmı

Gaziantep'in Pirsultan Mahallesi'ndeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Acil servis girişinde bulunan valizi gören vatandaşlar, bomba şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı karantinaya alıp, acil servisteki vatandaşları dışarı çıkarttı.
VALİZİ UNUTUP GİTMİŞ
Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı çantaya müdahale etmeye hazırlanırken valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla bırakıp gittiğini söylerken, alarm durumu sona erdi. Acil servis vatandaşları tekrar hastaneye kabul etti.