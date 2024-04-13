Gaziantep'te bir konteyner alev alev yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın yaşadığı konteynerde elektrik kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yayılarak büyüdü. Yangın fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çıkan yangının ardından konteyner kullanılamaz hale gelirken yangın esnasında konteyner yakınında akaryakıt istasyonu ile çok sayıda traktörün bulunması paniğe yol açtı. Olaya şahit olan vatandaşlar ise o anları anlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.