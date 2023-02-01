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Aya'yı, annesi boğmuş! Boş arazide cesedi bulunmuştu

Gaziantep’te, boş arazide cesedi bulunan Suriyeli Aya Necmi’nin (6), annesi Nuhha Cemmel (23) tarafından boğulduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Cemel'in, ifadesinde, çocuğunu öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:48
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Gaziantep’te boş arazide cesedi bulunan 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi’nin annesi Nuhha Cemmel’in boğulduğu ortaya çıktı

Aya'yı, annesi boğmuş! Boş arazide cesedi bulunmuştu
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Serinevler Mahallesi'nde, dün öğleden sonra, boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu tespit edilen kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çocuğun annesi Nuhha Cemel'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuhha Cemel'in, psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet geçirip, çocuğunu boğarak öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi. Cemel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

(Kaynak: DHA)

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