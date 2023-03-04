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Gaziantep'te depremlerde hasar gören evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:41
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Gaziantep'te depremlerde hasar gören evde hırsızlık

Gaziantep'te depremlerde hasar gören evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşanan depremler sonrası hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Aydınlık Mahallesi'nde bir adresten hırsızlık yapan 3 zanlıyı tespit etti. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. (AA)

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