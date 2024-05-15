Hafif ticari araç refüje çarparak devrildi

Kaynak: DHA
Hafif ticari araç refüje çarparak devrildi
Sivas’ta refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana gelen olayda, D.A.’nın kullandığı 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

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Yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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