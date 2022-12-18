Doğal taş sevenler dikkat. Uzman isim gördüğünüz yerde uzak durun diyerek uyardı

İHA’nın haberine göre, Gaziantep'te 40 yıldır doğal taşlarla ilgilenen ve 12 yıldır ticaretini yapan Şemsettin Uzunkaya dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Uzunkaya"nazar, yorgunluk, stres, depresyon" gibi rahatsızlıklara karşı insanların şifalı oldukları bilinen doğal taşlara ilgi gösterdiğini belirterek, vatandaşları piyasada daha ucuza bulunan sahte taşlara karşı uyardı.

UZAK DURULMASI GEREKİYOR

Öncelikle her yerden doğal taş alınmaması gerektiğini belirten Uzunkaya, ucuza satılan doğal taşlardan da uzak durulmasını istedi. Bu işin uzmanlarının araştırılması gerektiğini kaydeden Uzunkaya, "Kadim uygarlıklardan günümüze insanlar şifa niyetiyle doğal olan taşlardan faydalanıyor. Günümüzde de bu ihtiyaç devam ediyor, fakat bilinçsiz bir tüketim var. Bu taşların sahteleri var. Bu nedenle her yerden doğal taş alınmamalıdır" dedi.

“HER GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN TAŞ ALMAYIN”

Uzunkaya, özellikle psikolojik rahatsızlar nedeniyle doğal taşlara yoğun ilgi olduğunu ifade etti. İlgiyi fırsat bilen simsarların sahte taşlarla insanları kandırmaktan kaçınmadığını anlatan Uzunkaya, "Maalesef Türkiye’de sahte taşların önüne geçemiyoruz. Özelikle tüketiciler her gördüğü yerden taş almamalıdır. Her söylenene inanmamalı ve ucuz taşlardan uzak durmalıdır. Profesyonel yerlerden taş alınmalı. Tezgahına bilinmedik taş koyanlardan uzak dursunlar. Bu işi profesyonelce yapan, bu işte uzmanlaşmış kişileri bulmalıdırlar. Gittiği iş yerlerini de dikkatle incelesinler" diye konuştu.

Taşların büyük bölümünü yurt dışından getirdiklerini ve sadece Gaziantep'te değil Türkiye'nin her yerinde doğal taş ticari yaptıklarını anlatan Uzunkaya, rahatsızlıkları bulunanların mutlaka sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti. Doktorların koyduğu teşhis doğrultusunda uygulanan tıbbi yönteme destek olarak doğal taşların kullanımının daha doğru olacağını ifade eden Uzunkaya, "Doğal taşlar asla tıbbın alternatifi değildir. Başta psikolojik rahatsızlığı olanlar önce sağlık kuruluşlarına müracaat etmelidir. Gerekli tıbbı yöntemlerle uygulanan tedavi sürecine destek ve sonraki süreçler için bu taşları kullanmalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.

Bir doğal taşın ham, kolye, bileklik, tespih gibi toplam 8 farklı halini sattıklarını belirten Uzunkaya, taş fiyatlarının ise özellik ve fiyatlarına göre 30 TL ve 800 TL arasında değiştiğini kaydetti.