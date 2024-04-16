Gaziantep'te düğün çekiminde damadın bakışları olay oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep'te düğün çekiminde damadın bakışları olay oldu
Sosyal medyayı sallayan damat: Heyecan mı, ironi mi?

Gaziantep'te düğün çekimi sırasında gelin ve damadın poz verdiği anlarda damadın kameraya attığı bakışlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Damadın bakışlarının heyecandan mı, yoksa başka bir nedenle mi olduğu tartışma konusu oldu. Birçok kişi, damadın bakışlarının sadece heyecandan kaynaklandığını savunurken, bazıları ise bu bakışların altında yatan ironiyi ve başka bir mesajı işaret ettiğini iddia etti. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak geniş kitleler tarafından konuşulmaya başlandı.

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