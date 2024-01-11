Gaziantep’te IŞİD üyesine şafak operasyonu

Gaziantep’te IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2014-2018 yılları arasında IŞİD Silahlı Terör Örgütü içerisinde Husbe (Genel Ahlak Polisi) unsurunda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.M.M. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli şahsın adresinde arama gerçekleştirildi. Aramada, dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan IŞİD Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs, yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.