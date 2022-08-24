Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te bir iş yeri ve araca yönelik yapılan operasyonda 6 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ile bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve araca yönelik kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında iş ve araçta yapılan aramalarda 6 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ile bin 900 litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Kaynak: İHA)