Şeref Oğuz taş gibi ağır yazı yazdı. Yemeği biz yemedik ki bulaşığa biz girelim

Ekonomist Şeref Oğuz, herkesin aynı ekonomik şartlarda çalıştığını ama pastayı yemeyenin neden ücreti ödediğine isyan etti.

Şeref Oğuz Türkiye’deki ekonomiye, ekonomik eşitsizlikle, haksızlıklarla, haram yiyenlerle ve devleti soyanlarla ilgili bomba bir yazı kaleme aldı.

Çok lüks restoranda yenilen yemeğin faturasının topluma ödetildiğini söyleyen Oğuz, vatandaşın nasıl soyulduğunu da değindi.

Oğuz, “Ekonomi yönetimi, çok lüks restoranda yenilen yemeğin faturasını, tüm toplumun önüne koymuş gibi... Şimdi de; bu faturayı ödeyemiyor. Bize ödetmek istiyor. Ödeyemeyince; bulaşığa bizim girmemizi talep ediyor. İyi de, biz o restoranda değildik ki. Hiçbir zaman da orada olmadık, olamadık.” İfadelerini kullandı.

Üst yönetimin harcamalarından, belli kesime çalışan vakıflar, dernekler, sözde STK’lardan, Üçlü beşli maaş alanlardan, boş beleş tatil toplantıları yapanlardan bahseden Oğuz parayı yiyenlerin neden ücret ödemediğine değindi.

Oğuz para ödemeyenlerin, kul hakkı yiyenlerin, devleti soyanların “Ülkeyi biz yönetiyoruz, dilediğimizi yaparız” düşüncesi içerisinde olduğunu anlattı.

Devamında Oğuz “Kapsayıcılık? Sosyal adalet? Eşitlik? Nimet-külfet dengesi? Fakir fukaranın gözetilmesi? Şeffaflık? Hesap verebilirlik? Beytü’l-mal? Devletin hazinesi? Kul hakkı? İlahi adalet? Hak, hukuk? Hak getire…” dedi.

KKM adı altında bankada parası hiç olmayandan toplanan vergilerle, bankada parası olanlara, “dolarla flörtleşmesinler” diye milyarlar aktarıldığını anlattı.

Bankada parası olmayanların faturası dayatılan o lüks restoranda olmadığın belirterek “Evsiz, barksız, garibanlar, kimsesizler de restorana alınmadı.” şeklinde yazdı.

Lüks kameradakilerin hesabı ödeyecek insanlar olduğunu ancak bir köşede sıkışmış dar gelirli vatandaş olduğunu, yandaş olmadığını belirten Oğuz yapılan haksızlıkların, soymaların faturasının mutlaka halka ödetileceğini açıkladı.

Vatandaşların hepsinin aynı gemide olduğunu ancak eşit şartlarda olmadığa değinen Oğuz, “Aynı gemideyiz ama servis edilen yemekler farklı. Aynı gemideyiz ama kürek çeken hep biz oluyoruz. Aynı gemideyiz ama tekne batınca aynı denizdeyiz. Aynı gemideyiz ama seni filikan bekler bizi simit.” şeklinde konuştu.

Devamında Oğuz “Hepimiz aynı gemideyiz ancak; NEDEN BİZLER GÜVERTE YÜZÜ GÖREMiYORUZ?” dedi.