Çakıl ocağında kamyonet baraja devrildi

Acı olay, ilçe merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Asar Mahallesi'ndeki çakıl ocağında yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Nurettin Şenocak’ın kullandığı kamyon çakıl ocağının servis yolunda baraja devrildi.

İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri geldi.

JAK ekipleri devrilen kamyon şoförü Nurettin Şenocak’ı sudan güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesi sonucunda sürücünün cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.