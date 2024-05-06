Sapık gelin düğünden önce ifşa oldu. Damada büyük şok

Polis birimleri tarafından yapılan açıklamada Hudson'daki River Crest İlkokulu öğretmenlerinden Madison Bergmann, 11 yaşındaki bir erkek öğrencisini uzunca bir vakitten beri istismar ediyordu. Yetkililer mağdur ile Bergmann arasında çok sayıda mesajlaşmayı incelediklerini, öğretmenin mağduru öğle yemeği saatlerinde ve okul çıkışlarında sınıf içinde pek çok kere istismar ettiğini belirttiler. Yapılan açıklamalarda ikili arasında çok sayıda mesaj ve fotoğrafın tespit edildiği ve tamamının cinsel içerikli olduğu vurgulandı.

Olay, küçük çocuğun Bergmann ile telefonda konuşurken annesine yakalanmasıyla gerçekleşti. Konuşulanlara kulak misafiri olan anne çocuğun telefonunu alıp mesajları okuduktan kısa bir süre sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis hem sapık öğretmeni hem de mağduru ifadelerine baş vurmak için polis merkezine götürdü.

Mağdur, sorgusunda Bergmann'la “neredeyse her gün” konuştuğunu söyledi. Bergmann'ın, ailecek gittikleri Afton Alpleri tatilinde yanına gelerek telefon numarasını aldığını belirten mağdur en başlarda kendisine anacan bir tavırla yaklaştığını da sözlerine ekledi. Bergmann ise verdiği ifade de iddiaların tamamını reddederek çocuğun kayak pisti yakınlarında tek başına dolaştığını, ailesini kaybetmesinden kuşkulanarak tamamen yardım amaçlı numarasını aldığını söyledi.

Mağdur, polise verdiği ifadenin devamında Bergmann ile gün boyunca birbirlerine notlar yazdıklarını belirtti. Polis, Bergmann'ın sırt çantasının içinde el yazısıyla yazılmış birçok notun bulunduğu bir klasör bulduklarını, klasörün üstünde kurbanın adının yazılı olduğunu ve notların tamamen cinsel içerikli olduğunu bildirdi. Ele geçirilen bu notların birinde Bergmann’ın “Kuzenlerimden biri 5. sınıfta ve bir erkeğin onunla bizim konuştuğumuz gibi konuştuğunu hayal bile edemiyorum. Özel bir ilişkimiz olduğunu biliyorum ve seni dünyadaki herkesten çok seviyorum ama burada yetişkin gibi davranmalı ve durmalıyım” diye yazdığı da iddia edildi.

River Crest Okul Müdürü Kimberly Osterhues patlak veren olaydan sonra velilere gönderdiği mesajda “Bir öğretmeniz hakkında böyle bir haber almak hepimizi derinden etkiledi. Bu haber karşısında şok olduk. Son derece rahatsız olduğumuzu bilmenizi isterim. River Crest öğrencileri ve bu olaydan etkilenen öğrencimiz için en az sizler kadar endişeliyiz” denildi.

Bergmann, 30 Mayıs'ta yapılması planlanan bir sonraki duruşmaya kadar serbest kalmak için 25.000 dolarlık bir kefalet ödeyerek evinin yolunu tuttu. Beri taraftan Bergmann, suçsuz olduğunu kanıtlayana dek okullara ve bahçelerine girmekten men edildi.

SAPIK ÖĞRETMENİN NİŞANLISINDAN ERTELEME KARARI

Bergmann’ın nişanlısı Sam Hickman ise olaylardan sonra 27 Temmuz ayında gerçekleştirecekleri düğünü iptal ettiğini açıkladı. Çiftin dünyaca meşhur The Knot adlı sitede ziyaretçi rekoru kıran düğün sayfası da geçtiğimiz gün kaldırıldı.

Hickman'ın isminin gizli kalmasını isteyen bir arkadaşı Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Düğün süresiz olarak ertelendi. Muhtemelen böyle bir düğün asla olmayacak. Sam şuanda gerçekten üzgün, kalbi fazlasıyla kırık. Yaşadıkları onu hem utandırıyor hem de sinirlendiriyor. O bunu hak edecek biri değil. Bütün bu olanlar sadece onu değil herkesi sinirlendirdi ama elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.