Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (43) yönetimindeki 27 AOP 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dereye uçtu.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine ihbar ederken, olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Mustafa A.,A.E.Y.,A.C.Y. ve B.Y., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.