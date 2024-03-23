Gaziantep’te otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Gaziantep’te otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Gaziantep’te, bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı.

Nurdağı- Osmaniye otoyolunun 7’nci kilometresinde meydana gelen olayda, Cengiz Kökçin’in kullandığı 35 AYG 023 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmail G.'nin kontrolündeki 27 KK 827 plakalı TIR’a arkadan hızla çarptı.

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YARALILARI OTOMOBİLDEN İTFAİYE ÇIKARDI

Yaşanan kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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