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Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi

Gaziantep'te işçi servisinin otomobille çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 01:48
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Gaziantep'te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi

Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi
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Kaza, gece saatlerinde Gaziantep 4. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abidin Alıcı idaresindeki 27 S 3156 plakalı işçi servisi, kavşakta 27 AEE 233 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2'Sİ AĞIR OLMAK ÜZERE 10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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