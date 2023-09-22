Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te sözlü tartışma nedeniyle daha önce husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kavga, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 87027 numaralı sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, sabah saatlerinde sözlü atışma nedeniyle başlayan tartışma akşam saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Mehmet Emre Yeter (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından saçmaların hedefi olan ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversite Hastanesine sevk edilen Mehmet Emre Yeter (19), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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