Gaziantep’te son bir ayda 194 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te son bir ayda 194 şahıs tutuklandı
Gaziantep’te polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 194 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şubat ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 194 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw153142-01.jpg

aw153142-04.jpg

aw153142-02.jpg

aw153142-03.jpg

Son Haberler
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 194 tutuklama Gündem
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 194 tutuklama
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama Gündem
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Çekmeköy Belediye Başkanı 5 emekli maaşına denk gelen mont ve ayakkabısıyla emeklilerden oy istedi Gündem
Çekmeköy Belediye Başkanı 5 emekli maaşına denk gelen mont ve ayakkabısıyla emeklilerden oy istedi
İmamoğlu: Kurum ile canlı yayına hazırım Siyaset
İmamoğlu: Kurum ile canlı yayına hazırım
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı Gündem
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı
Eski Galatasaraylı Juan Mata'dan emeklilik açıklaması Spor
Eski Galatasaraylı Juan Mata'dan emeklilik açıklaması