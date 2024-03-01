Gaziantep’te son bir ayda 194 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şubat ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 194 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.