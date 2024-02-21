Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan birçok eşya ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetiminde, Şehitkâmil ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 iş yerine tarihi eser operasyonu yapıldı.

Fiziki ve teknik takip sonrasında 2 şahsıniş yerlerinde gerçekleştirilen arama esnasında 90 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 9 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 9 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 4 adet tarihi eser niteliğinde kitap ve 1 adet tarihi eser niteliğinde tabak ele geçirildi.

Yakalanan iki şahsı hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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