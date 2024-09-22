Gaziantep'te tur midibüsü kaza yaptı! 20 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te tur midibüsü kaza yaptı! 20 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tur midibüsü refüje çarptı ve kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen ve plakası henüz öğrenilemeyen tur midibüsü, sürücüsü Mehmet Emin Ç. (51) tarafından yönetiliyordu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, midibüsü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve midibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te tur midibüsü refüje çarptı 20 yaralı

Gaziantep'te tur midibüsü refüje çarptı 20 yaralı

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