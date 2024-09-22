Gaziantep'te tur midibüsü kaza yaptı! 20 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen ve plakası henüz öğrenilemeyen tur midibüsü, sürücüsü Mehmet Emin Ç. (51) tarafından yönetiliyordu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, midibüsü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve midibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.