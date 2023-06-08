Gaziantep'te vahşet. Yabancı uyruklu şahıstan kasap bıçaklı dehşet

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir şahıs, eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla kayınbiraderini, boğazını kasap bıçağı ile keserek öldürdü. Suriye'ye kaçmaya çalışan kişiyi jandarma yakaladı.

Gaziantep'te vahşet. Yabancı uyruklu şahıstan kasap bıçaklı dehşet

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Mustafa (34) isimli şahıs, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen kayınbiraderi Hassan El Melle'nin (23) eşi Dela Marravi (22) ile yasak aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini rahat bir şekilde yaşamaya karar veren Muhammed Mustafa ile Dela Marravi, Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptı. Daha sonrasında ise evde oldukları bir anda Muhammed Mustafa isimli şahıs, arkadan yanaştığı Hassan El Melle'nin boğazını kasap bıçağı ile kestikten sonra kaçtı.

KANLI ELBİSESİYLE KAÇTI

Vahşi şekilde boğazı kesilen El Melle olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Muhammed Mustafa ise bindiği 27 MA 7731 plakalı motosikleti ile Gaziantep'ten Kilis'e, oradan da Suriye'ye kaçmak için yola çıktı.

Katil zanlısı, Kilis Küplüce Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Yaşadığı panik ve kanlı kıyafetleri ile dikkat çeken katil zanlısı, yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı.

Daha sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çelişkili ifadeler veren maktul El Melle'nin eşi Dela Marravi'yi de şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına aldı.

Katil zanlısı ile şüpheli-tanık kadının jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, vahşice öldürülen Hassan El Melle'nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

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