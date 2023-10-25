Gaziantep'te zehir tacirlerine büyük darbe

Gaziantep'te 5 farklı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 20 şüpheli şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te zehir tacirlerine büyük darbe

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 1’i Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa olmak üzere zehir tacirlerine 5 farklı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese şok baskınlar düzenlendi.

ARI KOVANLARINA GİZLENMİŞ
Arama yapılan adreslerde 23,5 kilogram metamfetamin, 301 kilogram skunk ve 34,5 kilogram eroin ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramalar sırasında arı kovanlarına gizlenmiş uyuşturucu bulunması ise dikkat çekti. Operasyonlar sonucunda zehir taciri olduğu belirlenen 20 şüpheli şahıs yakalandı.

BAKAN ALİ YERLİKAYA 17 ŞAHSIN TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI
Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 1’i Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa olmak üzere düzenlenen 5 farklı operasyonlarda 23,5 kilogram metamfetamin, 301 kilogram skunk ve 34,5 kilogram eroin ele geçirildi. 20 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Bunlardan 17’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

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