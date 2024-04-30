Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti
Bir sosyal medya kullanıcısının uyuyan anneannesine yaptığı deprem şakası, eleştirilerin hedefi oldu.

Anneannesi koltukta uyuduğu sırada, sessizce yaklaşan genç adam elindeki minderle tavandaki avizenin sallanmasına neden oldu. Daha sonra kanepenin ucuna saklanan torun, kanepeyi sallayarak anneannesini uyandırdı. Sarsıntıyla uyanan yaşlı kadın, deprem olduğunu düşünerek panikle yerinden kalktı. Genç adam tarafından sosyal medyada paylaşılan bu şaka videosu, kullanıcılar tarafından eleştirildi. Videoyu izleyenler, deprem gibi ciddi konuların şaka konusu yapılmaması gerektiğini savundu.

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