Gaziantep'te Zeynep 1 ay sonra hayatını kaybetti

Yavuzeli ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan Zeynep Demirtaş (13), bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 Eylül'de Gaziantep-Yavuzeli yolunda gerçekleşti. İsmail Aydın'ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Ömer Çelik'in yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada, Esma (11) ve Zeynep Kübra Aydın (14) isimli kardeşler hayatını kaybetti. Yaralanan sekiz kişi hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Zeynep Demirtaş da dün gece yaşamını yitirdi. Demirtaş'ın cenazesi, otopsinin ardından Adıyaman'ın Besni ilçesi Yazıkarakuyu köyünde toprağa verildi.