Gazilere karakolda ters kelepçe taktılar. Valilik soruşturma başlattı

TELE1’de yer alan bilgilere göre, Aksaray’da kızının darp edildiği iddiasıyla karakola şikayetçi olmaya giden gazi Ünal Gür ve Şehit ve Gazi Derneği Aksaray Temsilcisi gazi Mehmet Akbulut’un başına gelmeyen kalmadı.

Bu vatan için canını ortaya koyan gaziler ters kelepçe ile gözaltına alındılar. Üstelik 15 saat nezarethanede bekletildiler. Daha da kötüsü 2 gazi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili konuşan Akbulut, “Gür’ün kızını darp edenler serbest bırakılmış. Kızının ise şikayeti alınmamış. Tartışma bu nedenle çıktı. Nöbetçi savcı ağzına geleni söyledi. Ters kelepçe yaptırdı. ‘Sayın savcım ben bu vatan için ayağımı verdim bana ters kelepçe yapmayın’ dedim. Dinlemedi. Hakaretler yağdırdı. Nezarethanede 15 saat kaldık” iddiasında bulundu.

Gaziler ve Gür’ün kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya Türkiye Şehit Genel Merkezi tepki gösterdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gazilerin ters kelepçe ile gözaltına alındığı olayla ilgili Aksaray Valiliği soruşturma başlattı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Öte yandan Aksaray Adliyesi önünde ülke genelinden Şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı.