Gazın fotoğrafını çektiler mahalle alarma geçti! Gece yarısı büyük panik

Hatay’ın Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi mevkiinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgeye gelen doğalgaz firması yetkilileri de doğalgaz boru hattının onarım ve bakım çalışmalarına başladı.

Çalışma devam eden yetkililer, vatandaşlardan; kombi, kazan ve yakıcı cihazlarının kapalı konumda olması konusunda uyardı.

Ekiplerin çalışmaları sonrası doğal gaz akışı yeniden başlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde boru hattından sızan gaz, tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.