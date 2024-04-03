Gaziosmanpaşa’da başlanan oy sayımına ara verildi

23.00'da sonlanan oy sayımı yarın sabah 09.00'da tekrar devam edecek.

Yerel seçimlerde CHP Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oranında; AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12 oy almıştı. 879 oy farkı olduğu belirtilen seçimlerde AK Parti, oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu.

İtirazın kabul edilmesiyle oy sayımı bugün saat 17.00'de başladı. 23.00'da sonlanan sayımda 301 sandık açıldı. Açılan sandıklarda CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin 945 oyla önde olduğu öğrenildi.

Oy sayımının yarın sabah 09.00'da tekrar devam edeceği belirtildi.