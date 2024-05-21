Gaziosmanpaşa’da çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa’da çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinde 6 yaşındaki bir çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Karadeniz Mahallesi'nde yaya geçidinde yürüyen 6 yaşındaki E.A.A'ya plakası olmayan bir motosikletin çarparak kaçtığını hatırlattı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden itibaren 7 kilometrelik güzergahta bulunan 120 güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan 21 yaşındaki F.S. ve arkasında oturan 23 yaşındaki A.Ç. yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç işleyenleri ve toplum vicdanını yaralayanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan şüphelilerden F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürülürken, A.Ç. serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen F.S., "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

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