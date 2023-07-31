Gaziosmanpaşa’da öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Gaziosmanpaşa’da müşterilerini gideceği yere götürürken taksisine yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu, çok sayıda taksicinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK: DHA
Gaziosmanpaşa’da öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

30 temmuz Cumartesi gecesi Beyoğlu’ndan aldığı yolcuları gideceği yere götürürken, taksisindeki müşterilere yapılan saldırıda, Samet Kubiloğlu’nun taksisi kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Samet Kubiloğlu hayatını kaybederken diğer 3 yolcu ise yaralandı. Esenler Yavuz Selim Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kubiloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Taksi Şoförler Derneği Başkanı Deniz Dündar, çok sayıda taksi şoförü ve yakınları katıldı.

BAŞKA KİMSENİN CANI YANMASIN

Samet Kubiloğlu’nun annesi Meral Kubiloğlu, “Benim canım yandı. Başka kimsenin yanmasın. Benim güzel gözlüm bakın burada yatıyor. Daha 31’ine yeni girdi. İki tane kız çocuğumuz var. Onlara yazık değil mi. Onlar babasız kaldı. Ne yapacaksanız yapın onları bulun. Bakın bir sürü taksici çocuklar burada. Hepsi anne diyor bana. Tanımıyorum bile onları" dedi.

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CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Emniyet olayı takip ediyor. Camiamızın başı sağ olsun. Emeği, ekmeği peşinde 31 yaşında gencecik iki tane çocuğu olan bir kardeşimiz. Kamuoyu şunu bilmeli ki, altımızdan rüzgar geçiyor. Her an böyle olaylarla karşılaşıyoruz. İnşallah bu son olur. Kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bütün camiamızın başı sağ olsun. Kendisinin de mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. Cenaze namazının ardından Samet Kubiloğlu’nun cenazesi, meslektaşlarının konvoyu eşliğinde Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.

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