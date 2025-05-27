Gazze bir uyarıdır; sırada Türk soykırımı var!

Gazze’deki hükümet, İsrail'in her gün yüzlerce sivili katlettiğini, hastaneleri ve ilaç depolarını hedef alarak sistematik bir soykırım yürüttüğünü bildirdi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail bu vahşeti, Gazze Şeridi'nde sağlık ve insani altyapının neredeyse tamamen çöktüğü bir ortamda gerçekleştirmektedir. Bölgede yaşayan 2,4 milyondan fazla insan, abluka, yıkım, açlık, susuzluk ve hastalıkla baş etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar, uluslararası toplumun utanç verici sessizliği ve benzeri görülmemiş bir ahlaki ve insani çöküş eşliğinde yaşanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu canice düzenlenen bu saldırıların en sert ifadelerle kınandığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in yanı sıra soykırımda doğrudan rol oynayan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı bu suçların tam sorumlusu olarak ilan ediyoruz." denildi.

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AA’nın haberlerine göre bakın neler oluyor:

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, “ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerini ziyaretinin ardından Gazze'de çocuklara yönelik etnik temizlik ve soykırım yoğunlaştı." dedi. Körfez ülkelerinin ABD ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmaların ardından yaptıkları açıklamalarda Gazze'nin adının geçmediğine dikkati çeken Gıryani, “Körfez ülkeleri, ABD ile anlaşma yaparken Gazze'ye yardımların girişini şart koşabilirdi ama bunu yapmadılar, Gazze'deki soykırımın suç ortağı oldular" diye konuştu.

Gıryani, Arap Birliğinin de Gazze hakkında “içi boş ifadelerle" açıklama yaptığını belirtti.

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İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" olmadığını, İsrail'in Gazze'de İngiltere adına bir savaş verdiğini savundu.

Badenoch, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kullandığı dili eleştirecek pozisyonda olmadığını da kaydederek, "Hamas'ı bu ülkenin düşmanı İran destekliyor. Tıpkı Ukrayna'nın Batı adına Rusya'yla savaşması gibi İsrail de İngiltere adına savaşıyor." dedi.

İngiltere, Fransa ve Kanada'yla birlikte İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren bir açıklama yapmıştı. Üç ülke İsrail'i bir an önce Gazze saldırılarını durdurmaya çağırmıştı.

Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari de Birliğin farklı kurumlarında çalışan 2 bin personelin imzaladığı ve üst yöneticileri, İsrail'e karşı harekete geçmemekle suçladığı mektup üzerine, ifade özgürlüğünün çalışan düzenlemelerinden kaynaklanan bir dizi yükümlülükle uyumlu olması gerektiğini belirterek, bunun mutlak bir hak olmadığını söyledi!

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Görüldüğü gibi Gazze’deki soykırım, bazen sözde insani açıklamalar yapsalar da ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından her türlü vasıtayla destekleniyor. Bu ülkelerde üniversite öğrencilerinin soykırıma karşı çıkması bile suç sayılıyor... Türkiye ve Mısır soykırıma karşı çıksa da İsrail’e karşı hiçbir yaptırım uygulamıyor. Suriye ve Irak zaten kendi derdine düşmüş durumda. Bu iki ülkede yaşanan soykırım Gazze’dekinin belki 20 misli...

Afganistan, Irak, Libya, Suriye ve Gazze’de yaşanan soykırımların tamamı, Büyük Orta Doğu Projesi’nin sonucudur.

ABD yönetiminin akıl hocası olan Yahudi asıllı Bernard Lewis, 1996 yılında, 6 Ocak günü, İstanbul Yapı Kredi Plaza'da verdiği "Orta Doğu'nun çok yönlü kimliği üzerine" konulu konferansta "Ulus, halk, devlet, millet, milliyet" gibi kavramların anlamının, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, zamandan zamana değişebildiğini anlatmış ve sözü bir Orta Doğu kimliği oluşturulmasına getirmişti.

Lewis'in gösterdiği haritada Ortadoğu kimliği oluşturulabilecek ülkeler olarak, Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Körfez ülkeleri ve Mısır'ın esas alındığı görülmüştü!

Lewis, "Pantürkizm, Panarabizm ve Panislamizm tutmadı" derken aslında "tutmaz" demek istemiş, "Siyonizm"den ise hiç söz etmemişti.

Çünkü "Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail" projesinin hayata geçirilmesi için, öncelikle bu coğrafyada, egemenliğin Türklerin elinden çıkması gerekmektedir.

Talabani, 1996 yılında "Hayalim İstanbul'un başkent olduğu Orta Doğu Birleşik Devletleri" derken, ABD'nin bütün senaryolarından haberdardı.

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Türkiye’deki açılım politikalarının da ABD güdümlü olduğunu, dolayısıyla Türkiye için de benzer bir soykırım süreci tasarlandığını görmek durumundayız.

Türkiye’de uzun süredir, tam da Bernard Lewis’in planladığı gibi bir süreç sürdürülüyor. Lewis, Türk, Arap ve Fars gibi kimliklerin yerini Orta Doğu kimliğinin alabileceğini söylemişti. İşte Türkiye’de büyük Türk zaferlerine ortak çıkarmak politikasının ve Yeni Anayasa hazırlıklarının asıl sebebi bu projedir...

İnanmak istemeyebilirsiniz ama görünen gerçek şu ki Türklere de Gazze’deki gibi soykırım planlanıyor!