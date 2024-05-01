Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı

Kaynak: AA
Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı
New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarını sürdüren Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı.

Columbia Üniversitesinin Morningside Heights Kampüsü'nde, öğrencilerin bir süre önce kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.

Büyük kamyonlar ve özel hazırlanmış rampalar yardımı ile protestocu öğrencilerin kısa süre önce girdikleri Hamilton Hall binasına gelen polis, binanın Amsterdam Caddesi tarafında bir araya gelen halk tarafından protesto edildi.

Hamilton Hall binasına pencereden girip içerdeki barikatları yıkan polis, sert şekilde müdahale ettiği onlarca öğrenciyi kampüs dışına çıkarıp gözaltına aldı.

New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı.

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Polisin müdahalesinden kısa süre önce Columbia Üniversitesi bir açıklama yaparak, topluluğun güvenliğini ve düzenini yeniden sağlaması için NYPD'den yardım istediğini belirtti.

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere finansal yatırımlarını devam ettirmesini protesto etmek için kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını yeniden gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri yapılıyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

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