Filistin bayrağı ile katılmak yasak. Avrupa Yayın Birliği'nden dikkat çeken Eurovision açıklaması

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Filistin bayrağı ile katılmak yasak. Avrupa Yayın Birliği'nden dikkat çeken Eurovision açıklaması
Avrupa Yayın Birliği (EBU), 11 Mayıs’ta İsveç’in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği, 11 Mayıs’ta İsveç’in Malmö şehrinde yapılacak Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. EBU’nun yaptığı açıklamada, yarışmanın yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı ya da siyasi bir mesaj içeren pankartlarla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki bayrak ve pankartların alınacağı kaydedildi.

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İsveç Filistin Grubu'nun konu hakkında yaptığı açıklamada ise, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasının Malmö kentinde protesto edileceği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı belirtildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling ise, şehre 100 bin göstericinin geleceğini öngördüklerini ifade etti. Gösterilerde olay çıkmaması amacıyla, geniş güvenlik önlemleri alınacağını aktaran Norling, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini duyurdu.

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