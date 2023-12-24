Gazze'de 166 Filistinli daha öldürüldü

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, bir yazılı açıklama yaparak Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

166 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha öldürüldüğünü belirten Kudra, 384 kişinin de yaralandığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 20 BİN 424

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının da 54 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.