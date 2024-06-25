Gazze'de biriken çöp yığınları ve atık sular nedeniyle salgın hastalıklar artıyor

Kentin güneyinde yerinden edilmiş Gazzeliler, çadırların etrafında biriken çöp yığınları ve atık sular sebebiyle yayılan bulaşıcı hastalıklar ve haşerelerle mücadele ediyor.

İsrail ordusunun altyapıyı hedef alması ve yakıt sıkıntısı nedeniyle atık suların tahliye edilemediği Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, uluslararası kuruluşların kendilerinin ve çocuklarının hayatını tehdit eden atık su tehlikesine bir an önce çözüm bulmasını istiyor.

Gazzeli Ummul Abid Baluşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları başladıktan sonra Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'ndan Refah kentine göç ettiklerini, buraya yönelik kara saldırılarının ardından ise Deyr el-Belah'a sığındıklarını söyledi.

Deyr el-Belah'ta çok zor koşullarla karşılaştıklarını ifade eden Baluşe, kaldıkları yerin atık su arıtma tesisine yakın olduğunu, kanalizasyon sularının taşmasıyla büyük bir felaketin içine düştüklerini dile getirdi.

Baluşe, çadırların dört bir yanında lağım sularının akmakla kalmayıp çadırların içine kadar sızdığını, çocukların yolda yürürken dizine kadar atık suya battığını ve çadırların etrafında çöp yığınlarının birikerek ciddi bir sağlık ve çevre tehlikesi oluşturduğunu belirtti.

- Kanalizasyon suları taşarak çadırlara doluyor

Çocukların çadırların etrafına sızan atık sular nedeniyle yanlarında bir yetişkin olmadan dolaşamadığını, çok kez kanalizasyon sularının çadırlara dolduğunu ifade eden Baluşe, "Çocuklar arasında bulaşıcı hastalıklar ve bağırsak sorunlarının yayılmasından endişe ediyoruz. Bölgede rahatsız edici ağır bir koku var ve korkunç şekilde böcek dolu. Doğru düzgün uyuyamıyoruz." dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nden Refah'a oradan da Deyr el-Belah'a göç eden 44 yaşındaki İbrahim el-İyle de kaldıkları yerin yakınlarında kanalizasyon sularının sürekli taştığını söyledi.

İyle, "Çadırların dört bir yanında çöp yığınları ve kanalizasyon atıkları olduğu için sağlık açısından son derece tehlikeli bir ortamdayız. Bölgede böcek, sinek ve fareler çok var. Özellikle hamile kadınlar kötü kokuya dayanmakta büyük zorluk çekiyor. Çocuklarımızın hayatı tehlike altında. Aramızda salgın hastalıklar yayılıyor." diye konuştu.

Çocukların ishal ve mide hastalıklarına yakalandığını dile getiren Gazzeli Ebu Muhammed Subh ise bölgede salgın hastalıkların hızla yayıldığını ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hastalıkların tedavi edilemediğini vurguladı.

Subh, "Küçük çocuklarımız ishalden bulaşıcı cilt hastalıklarına, bağırsak enfeksiyonlarından hepatite kadar çeşitli hastalıklara yakalanıyor." ifadesini kullandı.

Dokuz yaşındaki Sunya el-İyle isimli Gazzeli çocuk ise atık suların taşarak çadırlara dolduğunu, kötü kokular ve böcekler nedeniyle sıkıntı çektiklerini ve bölgede çoğalan sinekler yüzünden gece boyu uyuyamadıklarını anlattı.

Filistinli çocuk, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarının bir an önce durdurulmasını, yaşadıkları sıkıntıların son bulmasını ve sığınmacıların evlerine dönmesi temennisinde bulundu.