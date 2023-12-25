Gazze’de can kaybı 20 bin 424’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 20 bin 424’e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırıları sebebiyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 20 bin 424’e çıktığını aktardı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar hala sürüyor.

Bölgenin kuzey ve güneyinde aralıksız şekilde devam eden İsrail bombardımanı sebebiyle can kaybı her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte Gazze Şeridi’nde yaşamını yitiren Filistinli sayısının 166, yaralı sayısının ise 384 olduğunu açıkladı.

Diğer yandan, Kudra, 7 Ekim’den bu yana süren İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının ise 54 bin 36’ya çıktığını duyurdu.

İSRAİL, 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan El Amal Hastanesi yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 13 yaşında Filistinli bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

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